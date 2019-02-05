Seydikemer’de kaza 1 ölü, 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde iki motosikletin bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza Bayar Mahallesi Fethiye - Antalya Karayolunda meydana geldi. Ömer G. yönetimindeki 07 MP 233 plakalı motosiklet ile Sefa Önaçan idaresindeki 07 EUJ 11 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden Halef B.'ın kullandığı 48 JH 168 plakalı otomobile arkadan çarptı.Motosiklet sürücüleri Önaçan ve Ömer G. karşı yönden gelen Mustafa Ö. yönetimindeki 48 FC 339 plakalı otomobile çarparak durabildi. Sefa Önaçan hastane yolunda ambulansta hayatını kaybetti. Mustafa Ö. ve Ömer G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.