Zeminde arıza var!

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Stadyumu'nun zeminin sorun olmaya devam ettiğini söyledi. Stadyumun yuvarlak olmasından dolayı zeminde bazı kısımların güneş almadığına dikkat çeken Öztürk, stadyumun inşasında yanlış planlama yapıldığını ileri sürdü. MİMARİ ŞEKİL SIKINTILI
Stadyumun yuvarlak yapısından dolayı sıkıntı yaşandığını belirten Öztürk, "Maalesef zemin ile ilgili her iki dönemimizde de çok ciddi çalışmalarımız oldu. Mimari şeklinden dolayı giderilemeyen bir sıkıntı var. Güneş panelleri var, 'kendi enerjisini yaratan stadyum' deniyor ama bize faydası yok. Gelir elde edilemiyor. Hem de üzerine güneş alamıyoruz"
ifadelerini kullandı. Öztürk kendisine ait otelin golf sahalarından ekiplerini getirerek incelemeler yaptırdığını söyledi. ÇOK PARA EDİYORUZ
Öztürk, "Stadın konumlandığı yerdeki zemin de doğru bir toprak yapısında değil. Burada çok ciddi oturup düşünmemiz lazım. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile temastayız. Elimizden geleni yapıyoruz ama sorun giderilemiyor. Yanlış planlamadan dolayı gelen sıkıntılar var. Yine işlemler yaptık, ancak tam faydasını göremedik. Elimizden geleni yapıyoruz. Diğer kulüplerden daha çok masraf yapıyorsunuz ve aldığınız sonuç da kötü"
diye konuştu.