Zeminde arıza var!

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Stadyumu'nun zeminin sorun olmaya devam ettiğini söyledi. Stadyumun yuvarlak olmasından dolayı zeminde bazı kısımların güneş almadığına dikkat çeken Öztürk, stadyumun inşasında yanlış planlama yapıldığını ileri sürdü.Stadyumun yuvarlak yapısından dolayı sıkıntı yaşandığını belirten Öztürk,ifadelerini kullandı. Öztürk kendisine ait otelin golf sahalarından ekiplerini getirerek incelemeler yaptırdığını söyledi.Öztürk,diye konuştu.