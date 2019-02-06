Antalyaspor kaleyi bulamıyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 7 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Bu maçlardan 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Antalyaspor, yüzde 40.9 topla oynama oranıyla Süper Lig'de topa en az sahip olan takım konumunda. Beşiktaş maçı öncesi evindeki son üç karşılaşmada da gol yemeyen Akrepler, Beşiktaş'a karşı ise 6 gol yiyerek bu istatistiği tersyüz etti. Antalyaspor ayrıca 71'i kaleyi bulan 143 şut ile de ligde en az gol şansını zorlayan takımlar arasında. Son 3 maçını kazanmış olan Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Antalyaspor, bu seriyi bozmak istiyor.