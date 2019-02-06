Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Enç iddialı konuştu Muratpaşa zor değil

Enç iddialı konuştu Muratpaşa zor değil

AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç iddialı konuştu. Enç, doğru strateji ve hamlelerle Muratpaşa’da seçimi kazanmanın çok kolay olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Enç iddialı konuştu Muratpaşa zor değil
ANTALYA'NIN AK Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç iddialı konuştu. Enç, doğru strateji ve hamlelerle Muratpaşa'da seçimi kazanmanın çok kolay olduğunu söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Alparslan Belin ile birlikte ziyaretlerine devam eden Enç, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret etti.

ZORU BAŞAR TALİMATI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine 'Kolayı herkes yapar, git zoru başar' diye öğütte bulunduğunu aktaran Enç, Muratpaşa'daki belediye seçimiyle ilgili şu sözleri söyledi: "Muratpaşa zor değil, çok kolay. Doğru stratejiyle giderseniz, doğru hamleler, doğru meclis üyelerinin listesiyle giderseniz, Muratpaşa'yı alırsınız. Bizim iki dönemde şansızlıklarımız oldu. 2004'te neredeyse alıyorduk."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Enç iddialı konuştu Muratpaşa zor değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN