Enç iddialı konuştu Muratpaşa zor değil

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ANTALYA'NIN AK Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç iddialı konuştu. Enç, doğru strateji ve hamlelerle Muratpaşa'da seçimi kazanmanın çok kolay olduğunu söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Alparslan Belin ile birlikte ziyaretlerine devam eden Enç, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (AESOB) ziyaret etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine 'Kolayı herkes yapar, git zoru başar' diye öğütte bulunduğunu aktaran Enç, Muratpaşa'daki belediye seçimiyle ilgili şu sözleri söyledi: "Muratpaşa zor değil, çok kolay. Doğru stratejiyle giderseniz, doğru hamleler, doğru meclis üyelerinin listesiyle giderseniz, Muratpaşa'yı alırsınız. Bizim iki dönemde şansızlıklarımız oldu. 2004'te neredeyse alıyorduk."