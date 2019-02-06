Evlilik değil okul çağında

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ANTALYA'DA evden ekmek almak için çıkan ve Savaş Günay (37) tarafından kaçırılan 14 yaşındaki Sıla Ö. polis ekiplerince bulundu. Savaş Günay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.Olay 28 Ocak'ta yaşandı. Anne Emine Ö. (43) kızı kaybolduktan sonra evlerinde birkaç kez misafir ettikleri Savaş Günay'dan "Anneciğim, babacığım, namusunuz benim namusumdur. Ben kızınızı, kızınız da beni seviyor, bizi ayırmayın" yazılı mesaj geldiğini belirterek yardım istedi. Kızının bulunmasının ardından yeniden yaşamaya başladığını kaydeden Emine Ö., "Onun en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Kızımın evlilik değil, okuma çağı" dedi.