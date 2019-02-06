Eyvah! Doukara Rize’de yok

Antalyaspor, 6-2'lik ağır Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bu hafta çıkacağı Çaykur Rizespor maçına odaklanmaya çalışıyor. Maçta takımının ilk golünü atan Souleymane Doukara, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü. Cumartesi günü 16.00'da başlayacak maçta Rize deplasmanında oynamayacak Doukara'nın yerine Mevlüt Erdinç'in forma giymesi bekleniyor. 21 GOLÜN 7'Sİ DOUKARA'DAN
Doukara'nın olmaması Akreplerin atak gücünü zayıflatacak. 21 golü bulunan Antalyaspor'da Doukara, 7 golle en golcü isim konumunda. Takımda Diego, Hakan Özmert ve Mevlüt Erdinç 3'er golle Doukara'yı takip ediyor. Bu sezon gol yollarında sorun yaşayan Antalyaspor, Beşiktaş maçı öncesi son 4 maçta gol atamamıştı.
Beşiktaş maçında 2 gol bulan kırmızı-beyazlı takımda gollerden biri yine Doukara'dan gelmişti. DİEGO'DAN İYİ HABER
ANTALYASPOR'DA sakatlıkları gerekçesiyle 4 haftadır forma giymeyen Diego'dan ise sevindirici haber geldi. Sakatlığını atlatan Diego, Beşiktaş maçında yedek kulübesinde kendisine yer bulmuştu, Çaykur Rizespor karşısında ise forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçında da oynamayan Çek futbolcu Celustka'nın ise Rize maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.