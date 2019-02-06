Eyvah! Doukara Rize’de yok

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, 6-2'lik ağır Beşiktaş mağlubiyeti sonrası bu hafta çıkacağı Çaykur Rizespor maçına odaklanmaya çalışıyor. Maçta takımının ilk golünü atan Souleymane Doukara, gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmüştü.Doukara'nın olmaması Akreplerin atak gücünü zayıflatacak. 21 golü bulunan Antalyaspor'da Doukara, 7 golle en golcü isim konumunda. Takımda Diego, Hakan Özmert ve Mevlüt Erdinç 3'er golle Doukara'yı takip ediyor.Beşiktaş maçında 2 gol bulan kırmızı-beyazlı takımda gollerden biri yine Doukara'dan gelmişti.ANTALYASPOR'DA sakatlıkları gerekçesiyle 4 haftadır forma giymeyen Diego'dan ise sevindirici haber geldi. Sakatlığını atlatan Diego, Beşiktaş maçında yedek kulübesinde kendisine yer bulmuştu, Çaykur Rizespor karşısında ise forma giymesi bekleniyor. Sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçında da oynamayan Çek futbolcu Celustka'nın ise Rize maçında da oynamasının zor olduğu öğrenildi.