Fuarda Antalya’dan ev al çağrısı yapılacak

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SUR Yapı, 8-10 Şubat'ta Almanya'nın Düsseldorf şehrinde yapılacak Evim Türkiye fuarında, Antalya projesini tanıtacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen fuarda, Türkiye'den ev sahibi olmak isteyen Avrupa'daki vatandaşlara yatırım çağrısı yapılacak. Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan, 19 bin bağımsız bölümden oluşan Sur Yapı Antalya projesinin fuarın yıldızı olması bekleniyor.Türkiye'ye yurt dışından gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Sur Yapı olarak fuarın ardından Köln'deki etkinliğimizle Avrupa'daki vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz" dedi.