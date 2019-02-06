İçme suyu ilçeyi hastanelik etti

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BURDUR'UN Bucak ilçesinde hafta sonu başlayan bulantı, kusma ve ishal şikayetleri arttı. Bucak Devlet Hastanesi'ne bu şikayetlerle başvuran kişi sayısı bin 300 kişiyi buldu. 18 hastanın ise hastaneyatarak tedavi edildiği öğrenildi.Burdur Valisi Hasan Şıldak, Bucak Devlet Hastanesine bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle başvuran vatandaşları ziyaret ederek sağlık durumları ile ilgili doktorlardan bilgi aldı. Şıldak, "İçme suyundan kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz bir salgın olayı ile karşı karşıyayız. Daha çok Mehmet Akif, Fatih, Yeni, Barbaros ve Sanayi Mahalleleri olmak üzere beş mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı etkileyen bir enfeksiyon söz konusu" ifadelerini kullandı. Vali Şıldak, suyu kaynatmadan içilmemesi uyarısında bulundu. Bucak Devlet Hastanesi'nde doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısı arttırıldı. İlçede özellikle gece nöbetçi eczaneye çok sayıda başvuru olması üzerine mide bulantısı, kusma ve ishal tedavisine yönelik ilaç stoku tükendi.