KAY-SÜR-YÜZ’de güzergah belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) düzenlediğigüzergahı belli oldu. Cumartesi günü yapılacak organizasyon, Saklıkent'te kayak yarışı ile start alacak. Her bir spor kategorisinde 20 kişi yarışacak. Kayılacak mesafe 2,5 kilometre, sürülecek mesafe 45 kilometre, yüzülecek mesafe ise 500 metre olacak. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Davut Çetin, Türkiye'de bir ilk olacak organizasyonda sporcuların bir kaç saat içinde hem kayak yapıp hem de denize gireceğini ve Antalya'nın aynı anda dört mevsimi yaşatan bu özelliğini dünyaya tanıtacağını söyledi. Çetin,diye konuştu.