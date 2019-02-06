Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > KAY-SÜR-YÜZ’de güzergah belli oldu

KAY-SÜR-YÜZ’de güzergah belli oldu

Giriş Tarihi: 6.2.2019
KAY-SÜR-YÜZ’de güzergah belli oldu
ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) düzenlediği 'Beyazdan Maviye Antalya Kay-Sür-Yüz Kış Sporları Organizasyonu' güzergahı belli oldu. Cumartesi günü yapılacak organizasyon, Saklıkent'te kayak yarışı ile start alacak. Her bir spor kategorisinde 20 kişi yarışacak. Kayılacak mesafe 2,5 kilometre, sürülecek mesafe 45 kilometre, yüzülecek mesafe ise 500 metre olacak. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Davut Çetin, Türkiye'de bir ilk olacak organizasyonda sporcuların bir kaç saat içinde hem kayak yapıp hem de denize gireceğini ve Antalya'nın aynı anda dört mevsimi yaşatan bu özelliğini dünyaya tanıtacağını söyledi. Çetin, "Duyuruların yapılmasıyla beraber etkinliğe ilgi büyük oldu. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KAY-SÜR-YÜZ’de güzergah belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN