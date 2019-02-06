Melekler uçuyor

BUGÜN NELER OLDU

MURATPAŞA Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig'de ikinci yarıya sahasında Samsun Gençlik Spor Kulübü galibiyetiyle başladı. Paşanın Melekleri, rakibini 34-21 yendi. Kadınlar Hentbol Süper Lig'inde ikinci yarınının ilk maçında Paşanın Melekleri, sahasında İzmir Gençlik'i ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan maçın İlk yarısı ev sahibi takımın 14-11 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci devresinde Paşanın Melekleri farkı daha da arttırdı ve sahadan 34-21 galip ayrıldı. Dönegül Bozdoğan, 7 sayısıyla takımın en golcü oyuncusu olurken, Muratpaşa Belediyespor ligde puanını 16'ya yükseltti.