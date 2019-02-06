‘Ölü sezon’ dirildi

BUGÜN NELER OLDU

TURİZMDE, 2018'de en iyi yılı yaşayan Antalya'da, ocak ayı yüz güldürdü. Ocak ayında gelen turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 53.8 artarak 142 bin 297'a ulaştı ve bu alanda tüm zamanların rekoru kırıldı. 'Ölü sezon' olarak adlandırılan ocaktaki rekor artış, turizmin 12 aya yayılma hedefi için umut verdi.Ocak ayı toplam turist sayısında ilk sırayı alan Ruslar, yeni rekora imza attı. Geçen yılın Ocak ayı dönemine göre, yüzde 75 artış gösteren Rusya'dan 37 bin 314 kişi geldi. İkinci sıradaki Almanya'dan yüzde 52'lik artışla 29 bin 605 turist geldi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ocak ayı verilerinin çok olumlu olduğunu kaydetti. Ayık, ocak- nisan ve kasım- aralık aylarını içine alan dönemdeki artış oranının 20 milyon turist hedefine ulaşmak için de sezonun uzamasının önemli olduğunu kaydetti.