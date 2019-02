Salda Millet Bahçesi vatandaşı mutlu etti

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Burdur'un Yeşilova ilçesinde yapılacağını açıkladığı 'Salda Millet Bahçesi' bölgeyi heyecanlandırdı. 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak bilinen Salda Gölü'nü inceleyen Bakan Kurdum, "Salda Gölü çevresine 300 bin metrekarelik alana 'Salda Millet Bahçesi' yapacağız ve bu da bir ilk olacak" açıklaması vatandaşlardan büyük destek gördü.Almanya'dan geldiğini söyleyen Burhan Budancir, "Salda Gölü etrafına bakıldığında buraya güzel bir yatırım yapılırsa çok güzel şeyler olur. Alt yapı tamamlanırsa, güzel bir millet bahçesi yapılırsa çok güzel olur" dedi. Muğla'dan Salda Gölü'nü görmek için gelen Saime Kadirhan, "Çok güzel bir yer. Burası biraz daha güzelleştirilebilir. Yürüyüş yolları güzellik katabilir. Doğaya zarar vermeyecek ufak önlemler alınabilir" dedi. Salda Köyü sakinlerinden Ekrem Yeler de yapılacak millet bahçesini olumlu bulduklarını söyledi ve işletmesinin köylerine verilmesini istedi.Ancak alışıldık 'İstemezükçü' kadrodan projeye yine karşı çıkanlar oldu. Bu eleştirilere cevabı ise Yeşilova Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Nuri Özbek verdi. Özbek, "Projeyi görmeden herkes karşı çıkıyor. Sanki göl Yeşilova'dan gidiyormuş, göl ortadan kaldırılacakmış gibi imaj yaratılıyor. Yanlış şeyler yapılıyor. Ben yatırım gelmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada her şey düzensiz. Millet bahçesi ile düzene girecek. Millet bahçesi Salda Gölü'ne çok şey katacaktır. Her şekilde destekliyorum" dedi.