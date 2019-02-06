Uysal’dan şok dava

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da CHP'li Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kendisini sosyal medyada eleştirenlere açtığı dava 'işte CHP tipi sosyal demokratlık' dedirtti. Uysal'ın dava açtığı kişiler arasında Antalyaspor'un eski Başkanı Ahmet Uluç'un ikiz kardeşi olan 80 yaşındaki Mehmet Uluç'un da olması tepki çekti.Yargıya giden olay, işadamı Erdal Atılgan tarafından işletilen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) arazisi üzerindeki Lara Balıkevi'nin ön kısmında bulunan güneşliklerin 2018 yılında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal talimatıyla yıkılmasıyla başladı. O günlerde yaşanan olaylara sosyal medya üzerinden tepki gösteren işletme sahibi Erdal Atılgan'ın yakın dostu Mehmet Uluç'un ve Atılgan'ın kızı 28 yaşındaki Sera Atılgan'ın paylaşımları Başkan Ümit Uysal'ı kızdırdı. Uysal, her iki isim hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulundu.Uysal, arabuluculara rağmen şikayetlerinden geri adım atmadı. Kanser hastası olan Uluç'la ilgili davanın ilk duruşması 4 Şubat tarihinde görüldü. "Bu yaşımdan sonra hakim karşısına mı çıkacağım" diyerek duruşmaya gelmeyen Mehmet Uluç eğer Nisan ayına ertelenen duruşmaya gelmezse hakkında zorla getirme kararı çıkartılması gündeme gelecek. Uysal'ın dava açtığı diğer isim kişi Sera Atılgan ise 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.Yaşananlara isyan eden Mehmet Uluç, "Bu yaşımdan sonra beni bu olaylarla karşı karşıya bıraktılar. Huzur aradığım, en çok huzura ihtiyaç duyduğum günlerde bana bu zulmü yaşattılar" diye tepki gösterdi. Bir haksızlığı gördüğü için buna tepkisini dile getirdiğini anlatan Uluç, yöneticilerin eleştirilere tahammülü olması gerektiğinin altını çizdi. Uluç, "Ben bu yaşıma kadar nice yöneticiler gördüm. Yapılan uyarıları dinler, yanlışta ısrar etmezlerdi. Şimdi ise herkes her şeyi en iyi biliyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Bir de üstüne eleştiri yapanlara saldırıya geçiyorlar" dedi.Yargıya konu olan olayda yıkımın ardından Erdal Atılgan, Muratpaşa Belediye'sinin ihtarname ve yazılı belge olmadan zabıta ve polis ekiplerinin işletme içerisinde varken yıkım işlemini yaptıklarını söyledi. Muratpaşa Belediyesi ise sosyal medya hesabından 'Söz konusu işletme bu yeri işgal etmiş ve rantçı vaziyettedir. Devletin arazisinden milyonlar kazanmaktadır. Defalarca ikaz etmemize rağmen yıkımı yapılmadı ve bu şahıs bizi tehdit etmiştir' açıklaması yaptı. Bu açıklama üzerine ise Erdal Atılgan'ın kızı Sera Atılgan yaşanan durum karşısında sosyal medya platformundan 'Sayın Başkan babama ihtarname gönderdiyseniz hemen boşaltalım. Eğer bunu gösteremezseniz siz şereften yoksunsunuz' diye bir mesaj yayınladı. Atılgan'ın yakın dostu ve Antalyaspor eski başkanı Mehmet Uluç ise sosyal medyada paylaştığı yorumda kullandığı argo kelime ile yaşanan bu duruma tepkisini gösterdi.MEHMET Uluç'un Antalya'nın simge isimlerinden biri olduğu söyleyen Erdal Atılgan ise yapılan muameleyi hak etmediğini söyledi. Atılgan, "CHP sözde insan hakları ve konuşma özgürlüğünü savunuyor. Fakat iş kendilerine geldiğinde 80 yaşındaki bir adamı ve 28 yaşındaki genç bir kızı mahkemelerde uğraştırıyorlar. Bir belediye başkanının çok daha mühim Ümit Uysal işlerinin olduğunu düşünüyorum" dedi.