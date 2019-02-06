Yeni bir yaşam merkezi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in vizyon projeleri arasında yer alan Boğaçayı muhteşem bir rekreasyon çalışması ile bambaşka bir görünüme kavuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Antalya'nın yeni yaşam alanı hafta sonu on binlerce vatandaşı ağırladı. Boğaçayı'na akın eden Antalyalılar, yürüyüş yolları, yemyeşil peyzajı, spor ve oyun alanları, balık tutma alanlarını doldurarak, güneşli havanın keyfini yaşadı.Seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları, ışıl ışıl aydınlatması ve yeni görüntüsüyle Boğaçayı, eski bataklık görünümünden kurtularak Antalya'nın yeni yaşam alanına dönüştü. Mevcut tüm ağaçların korunduğu projede yeni 2 bin 300 ağaç ve 300 bin çalı bitkisi ile alan yeşillendi.