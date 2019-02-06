Yenilmeyen alanya gol atamıyor!

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por Toto Süper Lig Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray beraberliği ile yenilgisizlik serisini 6 maça taşıdı. Tarihinin en uzun yenilmezlik serisinin yaşandığı süreçte Alanyaspor, 2 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Ayrıca son 5 iç saha maçında da yenilmeyen Güney ekibi, bu maçların üçünde de kalesini gole kapattı. Pazar günü saat 16.00'da İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılaşacak turuncu-yeşilli takım seriyi sürdürmek istiyor. YENILMIYOR AMA ATAMIYOR!
Bu olumlu istatistiğe karşın Alanyaspor'un gol yollarındaki eksikliği sürüyor. 18 gol atabilen Alanya, Kayserispor'un ardından en az gol sevinci yaşayan takım oldu.
Alanya ayrıca gole çevirme oranı yüzde 9.6 ile F.Bahçe'nin ardından ligin en kötü ekibi oldu. Bu gollerin 15'i sadece 3 oyuncudan geldi. Cisse 6 golle en golcü isim olurken, onu Fernandes (5) ve Campos (4) takip etti.