Yenilmeyen alanya gol atamıyor!

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper Lig Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray beraberliği ile yenilgisizlik serisini 6 maça taşıdı.Ayrıca son 5 iç saha maçında da yenilmeyen Güney ekibi, bu maçların üçünde de kalesini gole kapattı. Pazar günü saat 16.00'da İzmir deplasmanında Göztepe ile karşılaşacak turuncu-yeşilli takım seriyi sürdürmek istiyor.Bu olumlu istatistiğe karşın Alanyaspor'un gol yollarındaki eksikliği sürüyor.Alanya ayrıca gole çevirme oranı yüzde 9.6 ile F.Bahçe'nin ardından ligin en kötü ekibi oldu. Bu gollerin 15'i sadece 3 oyuncudan geldi.