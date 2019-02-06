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Yok böyle çaresizlik

’nın Fethiye ilçesinde eşinden şiddet gördüğünü iddia eden İngiliz kadın, köpeğiyle Bakımevi’ne sığındı. Tehdit edildiğini iddia eden kadın eşinden şikayetçi oldu

Giriş Tarihi: 6.2.2019
Yok böyle çaresizlik
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 6 hafta önce evlendiği eşi Osman Ş.'den şiddet gördüğünü ileri süren İngiliz vatandaşı Melanie Jane Ş., köpeğiyle Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Bakımevi'ne sığındı. Bir spor salonunda eğitmenlik yapan eşinin köpeği ile kendisini sokakta bıraktığını anlatan İngiliz kadın, "Köpeğe sahip çıkın, ben dışarıda da kalabilirim" sözleriyle dernekten yardım istedi.

İLK KEZ YAŞANDI
HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Dağdelen, "Kapıda gördüğümüzde köpeği bırakıp gidecek sanmıştık. İngiliz vatandaşı olduğunu, köpeği ile sokağa atıldığını söyledi. Perişan durumdaydı" dedi. Köpeğe ve kadına sahip çıktıklarını dile getiren Dağdelen, kadının köpeği kendilerine emanet edeceğini, ardından ülkesine döneceğini kaydetti. Eşinin kendisine ülkesine dönmesine izin vermediğini ve sürekli tehdit ettiğini öne süren Melanie Jane Ş. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu da anlattı.
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Yok böyle çaresizlik
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