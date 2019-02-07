2019 yaya yılı olacak

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanlığı'nın, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla hayata geçirdiği düzenlemenin tanıtımı yapıldı. Tanıtım için Antalya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 2019 yılının yaya yılı olarak ilan edildiği açıkladı. İnce, "Yayanın önceliği daha önce nezaketen uyguladığımız ama bugün kanunen yaptığımız uygulama olacak Öncelik hayatın, öncelik yayanın diyoruz. Aslında bunu çok rahat başarırız diye düşünüyorum" dedi.İnce ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu ilkokul ve lise öğrencileriyle beraber yayaya öncelik için farkındalık oluşturdu. Atatürk Caddesi'nde çocuklarla birlikte yaya geçidinde yürüyen İnce ve Vali Karaloğlu, ardından sürücüleri durdurarak kısa bir denetim yaptı. Türkiye genelinde uygulanacak projenin ilk lansmanını yaptıklarını ifade eden İnce, "Kazalarımız ve kazalarda kaybettiğimiz ölüm oranlarımız çok sayıda. Bunu en aza indirmek için kampanyalar düzenliyoruz" açıklamasında bulundu.ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ise kanun değişikliği ile trafik lambası olmayan kavşaklarda, okul geçişlerinde, yaya geçişlerinde yatay ve dikey yaya geçidi levhası olan yerlerde artık üstünlüğün yayanın olduğunun altını çizdi. Karaloğlu, "İnşallah bu kampanyayı beraber bir farkındalık oluşturarak yaya geçidine yaya üstünlüğünü sürücülere kabul ettiririz diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.