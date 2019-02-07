AK Parti Muratpaşa’da projelerini açıklıyor

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AK Parti, Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti İlçe Başkanı Alparslan Belin ile birlikte SABAH Akdeniz Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ı ziyaret etti. Muratpaşa ile ilgili projelerini cumartesi günü düzenlenecek tanıtım toplantısında açıklayacağını anlatan Enç, "Muratpaşa'nın duran kalbini attıracağız. Öncelikli hedefimiz yeşil alanları artırarak, nefes alan bir Muratpaşa oluşturmak" dedi.Muratpaşa'nın ciddi sorunları olduğunun altını çizen Enç, "Sahil kesiminde başka, arka taraflarda bambaşka bir Muratpaşa var. Tüm bölgeleri canlandıracak projelerimiz var. Muratpaşa'nın ihtiyaçlarıyla ilgili sosyolojik araştırmalar da yaptık. Mevcut kazanımlarını koruyarak hemşerilerimizin konforunu artırmak için çalışacağız" diye konuştu.