Aktör değil futbolcuyum

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta oynanan Glatasaray maçının uzatmalarında yerde kaldığı için eleştirilen Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz, o pozisyon hakkında konuştu. Haydar,dedi.Kaleci Haydar, "Kamera açısından bir şey belli olmuyor ve o görüntüyü paylaşıyorlar. Ben ortamı yatıştırmak isterken Marcao koluma çok sertçe vurdu. Sinire geldi muhtemelen darbesiyle elektriklenme oldu. Ben de kendimi ister istemez yere bırakmak zorunda kaldım, bu durum maçın önüne geçiyorsa yapabileceğim bir şey yok. Bu tarz işlere sığınacak bir karakterde değilim. Beni bilen bilir. Kaldı ki maksadım zaman geçirmek asla olamaz. Galibiyeti biz kaçırdık, neden vakit geçirmeye ihtiyacım olsun" diye konuştu.