Aşıklara Antalya çiçeği

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KESME çiçek sektörünün başkenti Antalya'dan, 14 Şubat Sevgililer Günü için Avrupa'nın 20 ülkesine 50 milyon dal çiçek ihraç edildi. Çiçeklerde ağırlıklı olarak kırmızı renk tercih edildi. Türkiye'de gül modası sürerken, Avrupa'ya ihraç edilen çiçeklerde ise ilk sırada karanfil geldi.Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için yapılan ihracatın 8 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Kesme çiçeğin önemli günlerinden birinin de 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu aktaran İsmail Yılmaz, çiçeklerin Avrupa'ya özel TIR'lar ve uçaklarla gönderildiğini söyledi. İklim nedeniyle gül üretiminde verimin düşük olduğunu açıklayan Yılmaz, karanfil konusunda ise rakipsiz olduğunu savundu. Sevgililer gününde iç pazarda da 5 milyon dolarlık hareket yakaladıklarını söyleyen Yılmaz, yıl sonu hedefinin 125 milyon dolar olduğunu söyledi.