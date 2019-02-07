Bravo doktor bey

Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki Irak Türkmeni diş hekimi Kürşat Çavuşoğlu, farklı özellikleri ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Çavuşoğlu, mesleğinin yanı sıra masa tenisinde 5 dünya şampiyonluğu, onlarca kupa ve yüzlerce madalyanın sahibi oldu.
Irak Kerkük'te üniversite okuyamadığı için Türkiye'ye gelerek diş hekimliği okumaya başlayan 2 çocuk babası 62 yaşındaki Kürşat Çavuşoğlu'nun hikayesi, başarılarla dolu... Üniversiteyi bitirdikten sonra diş hekimliğine başlayan Çavuşoğlu, 7 yaşında Irak'ta başladığı masa tenisi sporunu Türkiye'de ve hekimlik için eğitim almaya gittiği 3 ülkede de sürdürdü. ÇİFTE MADALYAYLA BAŞLADI
2012 yılında 'yılın hekimi' seçilen Çavuşoğlu, tıptaki başarısını sporda da devam ettirdi ve dünya şampiyonluğuna kadar uzandı. Çavuşoğlu, masa tenisinde Irak, Türkiye, Danimarka ve İsveç liglerinde oynayarak onlarca ulusal ve uluslararası dereceler kazandı. 2012 senesinde Antalya'da ilk kez katıldığı Dünya Tıp ve Sağlık Oyunları' nda masa tenisi dalında hem tekler hem de çiftlerde iki altın madalya kazandıran Çavuşoğlu bunun yanı sıra sağlık olimpiyatı olarak adlandırılan oyunlarda 2013 Hırvatistan, 2014 Avusturya, 2015 İrlanda ve 2017 Fransa olmak üzere teklerde 5 kez dünya şampiyonluğu kazandı.
Burada Antalyaspor'da 10 yıl oynayıp takım kaptanlığı yaptığını, ASAT Spor'da da oynayıp çeşitli başarılar elde ettiklerini belirtti. ÜLKEME ARMAĞAN
ÇAVUŞOĞLU, "Türkiye adına hem teklerde hem çiftlerde altın madalyalar kazandım. Bu benim için gurur ve sevinç kaynağı oldu. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak inanılmaz bir mutluluk veriyor. Ben Kerkük'ten geldim ama burada hayatımın sürdürdüm, buranın ekmeğini yedim. Ülkeme bu başarıları armağan ediyorum" ifadelerini kullandı. PSİKOLOJİK RAHATLIK
TEMMUZ ayında Macaristan'da düzenlenecek olan Veteran Avrupa Şampiyonası'na katılıp Türkiye'yi yine temsil ederek başarı elde etmek istediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle masa tenisi için söylüyorum hem sosyal, hem fiziksel katkı sağlar. Hem de psikolojik olarak rahatlatır. Ben derim ki, psikoloji doktoruna gitmeyin, masa tenisi oynayın" şeklinde konuştu.