Bravo doktor bey

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Antalya'da yaşayan 62 yaşındaki Irak Türkmeni diş hekimi Kürşat Çavuşoğlu, farklı özellikleri ve başarılarıyla dikkat çekiyor.Irak Kerkük'te üniversite okuyamadığı için Türkiye'ye gelerek diş hekimliği okumaya başlayan 2 çocuk babası 62 yaşındaki Kürşat Çavuşoğlu'nun hikayesi, başarılarla dolu...2012 yılında 'yılın hekimi' seçilen Çavuşoğlu, tıptaki başarısını sporda da devam ettirdi ve dünya şampiyonluğuna kadar uzandı. Çavuşoğlu, masa tenisinde Irak, Türkiye, Danimarka ve İsveç liglerinde oynayarak onlarca ulusal ve uluslararası dereceler kazandı.Burada Antalyaspor'da 10 yıl oynayıp takım kaptanlığı yaptığını, ASAT Spor'da da oynayıp çeşitli başarılar elde ettiklerini belirtti.ÇAVUŞOĞLU, "Türkiye adına hem teklerde hem çiftlerde altın madalyalar kazandım. Bu benim için gurur ve sevinç kaynağı oldu. Ülkemin bayrağını dalgalandırmak inanılmaz bir mutluluk veriyor. Ben Kerkük'ten geldim ama burada hayatımın sürdürdüm, buranın ekmeğini yedim. Ülkeme bu başarıları armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.TEMMUZ ayında Macaristan'da düzenlenecek olan Veteran Avrupa Şampiyonası'na katılıp Türkiye'yi yine temsil ederek başarı elde etmek istediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle masa tenisi için söylüyorum hem sosyal, hem fiziksel katkı sağlar. Hem de psikolojik olarak rahatlatır. Ben derim ki, psikoloji doktoruna gitmeyin, masa tenisi oynayın" şeklinde konuştu.