Burdur’da rant tartışması

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AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yeni sanayi bölgesindeki yakınlarına ait olduğu iddia edilen bir arazinin imar planını değiştirerek rantsal kazanç sağladığını ileri sürdü. İl Başkanı Mengi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kararın rantsal kazanca yol açacağından yargıya taşıdıklarını bildirdi.Mengi, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin Isparta İdare Mahkemesi kararını bozarak bilirkişi atadığını söyledi. Mengi, "Akıl almaz rantsal imar düzenlemesi şehrimizde, siyasi yelpazede ve iş dünyasında infial oluşturmuş, partisinin tabanında da ciddi rahatsızlıklara sebebiyet vermiştir" dedi. Burdur'un tarihinde ilk defa rantsal kazanç sağlayacak bir düzenleme yapıldığını öne süren Mengi, "Yeni rantsal düzenlemede adacıkların emsalleri 0.75 -1.20 olarak arttırılmış. Bölgenin siluetini bozacak şekilde yükseklikler 7.50 ile 9 metreye yükseltilmiştir. 2014'te