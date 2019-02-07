Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Burdur’da rant tartışması

Burdur’da rant tartışması

Burdur AK Parti İl Başkanı Mengi, CHP’li Belediye Başkanı Ercengiz’in akrabalarına ait bir arazinin imar planını değiştirerek rantsal kazanç sağlandığını öne sürdü

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Burdur’da rant tartışması
AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in yeni sanayi bölgesindeki yakınlarına ait olduğu iddia edilen bir arazinin imar planını değiştirerek rantsal kazanç sağladığını ileri sürdü. İl Başkanı Mengi, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kararın rantsal kazanca yol açacağından yargıya taşıdıklarını bildirdi.

AKIL ALMAZ DÜZENLEME
Mengi, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin Isparta İdare Mahkemesi kararını bozarak bilirkişi atadığını söyledi. Mengi, "Akıl almaz rantsal imar düzenlemesi şehrimizde, siyasi yelpazede ve iş dünyasında infial oluşturmuş, partisinin tabanında da ciddi rahatsızlıklara sebebiyet vermiştir" dedi. Burdur'un tarihinde ilk defa rantsal kazanç sağlayacak bir düzenleme yapıldığını öne süren Mengi, "Yeni rantsal düzenlemede adacıkların emsalleri 0.75 -1.20 olarak arttırılmış. Bölgenin siluetini bozacak şekilde yükseklikler 7.50 ile 9 metreye yükseltilmiştir. 2014'te
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur’da rant tartışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN