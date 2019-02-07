Engelleri eğitimle aştılar

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün Gelecek Güvenli Okul ile Gelecek Projesi kapsamında, işitme engelli öğrencilere fotoğrafçılık eğitimi verildi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte, Kepez İşitme Engelliler Okulu'nda eğitim gören 17-24 yaş grubu 24 öğrenciye bir ay süreyle kurs verildi. Öğrencilerin sosyal ve kültürel ortama adapte olabilmeleri ve farkındalık seviyelerini yükseltmek amacıyla düzenlenen kursa katılan öğrenciler sertifikalarını törenle aldı. Eşi Selda Ulucan ile törene katılan İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan engelli vatandaşların toplumun etkin, özel ve değerli üyeleri olduklarını, yaşamın onların varlıkları ve katılımlarıyla daha da güzelleştiğine yürekten inandığını vurguladı.