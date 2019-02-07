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Fransız Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Fransız Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı
SPOR Toto Süper Lig 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 17.00'de yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden çalışmada özellikle yeni transferlerin istekli olması dikkat çekti.

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Kırmızı-beyazlılarda sezon başı Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Aly Cissokho, kadro dışı bırakıldı. Özellikle Beşiktaş maçında ortaya koyduğu performansla büyük hayal kırıklığı yaşatan ve forma bulmakta zorlanan Fransız futbolcu, Antalyaspor formasıyla 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Süper Lig toplam 16 maça çıktı. Cissokho, Cihan Bulut'un başkan olduğu dönemde transfer edilmiş ve 2+1 yıllık imza atmıştı.
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Fransız Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı
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