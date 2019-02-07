Fransız Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı

SPOR Toto Süper Lig 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 17.00'de yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden çalışmada özellikle yeni transferlerin istekli olması dikkat çekti. İSTEKSİZ TAVIRLAR... Kırmızı-beyazlılarda sezon başı Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Aly Cissokho, kadro dışı bırakıldı.
Özellikle
Beşiktaş maçında ortaya koyduğu
performansla büyük hayal
kırıklığı yaşatan ve forma
bulmakta zorlanan Fransız futbolcu,
Antalyaspor formasıyla
2'si Ziraat Türkiye Kupası
olmak üzere Süper Lig toplam
16 maça çıktı. Cissokho, Cihan
Bulut'un başkan olduğu dönemde
transfer edilmiş ve
2+1 yıllık imza atmıştı.