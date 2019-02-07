Fransız Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 17.00'de yapılan antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden çalışmada özellikle yeni transferlerin istekli olması dikkat çekti.ÖzellikleBeşiktaş maçında ortaya koyduğuperformansla büyük hayalkırıklığı yaşatan ve formabulmakta zorlanan Fransız futbolcu,Antalyaspor formasıyla2'si Ziraat Türkiye Kupasıolmak üzere Süper Lig toplam16 maça çıktı. Cissokho, CihanBulut'un başkan olduğu dönemdetransfer edilmiş ve2+1 yıllık imza atmıştı.