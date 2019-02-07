Göl manzaralı kayak keyfi

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BURDUR'UN Yeşilova ilçesinde göl manzarasıyla dikkat çeken Salda Kayak Merkezi, kış turizminin merkezi oldu. Beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun berraklığıyla Saldivler olarak adlandırılan Salda Gölü'ne kuş bakışı konumdaki Salda Kayak Merkezi'ne gelen ziyaretçiler karla kaplı merkezde kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor.Burdur Valisi Hasan Şıldak, özellikle sömestir tatilinde kayakseverlerin sayısının arttığını ifade etti. Şıldak, Yeşilova'da yaz ve kış turizmini birlikte yürütmek istediklerini anlatarak bu kapsamda kalkınma ajansları tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri ve turizm odaklı yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini aktardı. Göl kenarından başlayıp kayak merkezine kadar ilerleyen bir teleferik projenin peşinde olduklarını vurgulayan Şıldak, "Merkezin kapasitesini de yükselteceğiz" diye konuştu.