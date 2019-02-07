Göztepe mesaisi

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'deki Güney ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncuyeşilliler, teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde çalıştı. İdmanda oyuncuların oldukça neşeli oldukları gözlendi. Önce ısınma koşusu yapan futbolcular, daha sonra gruplar halinde pas çalışması yaptı. Antrenman, minyatür kale maç ile devam etti. Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına dün de çift antrenman ile devam etti.ANTRENMAN öncesi yardımcı antrenörler Murat Şahin ve Murat Kaytaz'ın doğum günü sahada kutlandı. Şahin ve Kaymaz önce birbirlerine daha sonra da teknik ekip ile futbolculara pasta ikram etti.İTALYA'NIN Seri A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan eski Alanyasporlu Merih'ten selam geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye ve Alanya'dan gelen destekleri görüyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederim. Sassuolo'yu her zaman takip edin, sevgiyle kalın" dedi.