Güneş tarlaları genişliyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, çiftçiye sulama suyunda enerji desteği vermek üzere Döşemealtı'nda yapımına başladığı 2'nci Etap Güneş Enerji Santrali'nin de kurulumunu tamamladı. 11 bin 594 güneş panelinin monte edildiği proje ile 3 megavatlık enerji üretilecek. Daha önce işletmeye alınan 2 megavatlık santralle birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin güneşten elde ettiği elektrik üretim kapasitesi toplamda 5 megavata yükselecek.Buradan elde edilen enerji ile bugüne kadar 39 sulama kooperatifine kayıtlı 8 bin 164 çiftçi ailesine sulama suyunda 7 milyon 82 bin liralık enerji desteği sağlandı. Tarımsal üretimde en önemli harcama kalemlerinden bir tanesi olan elektrik giderleri Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından bedelsiz olarak karşılanıyor. Böylece çiftçinin maliyeti daha da düşürüyor, meyve-sebzenin vatandaşın sofralarına daha uygun fiyatlarla ulaşması sağlanıyor. Başkan Menderes Türel, 2014 seçimlerinden önce çiftçiye verdiği tarımsal sulamada elektrik desteği sözünü tuttu. Türel, çiftçinin sulama suyundaki enerji maliyetini düşürdü.