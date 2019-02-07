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Heyecan sona erdi

’da düzenlenen ve 67 ilden 310 sporcunun katıldığı turnuva sona erdi. Sporculara 40 bin lira ödül dağıtıldı

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Heyecan sona erdi
TÜRKIYE Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Kupası sona erdi. Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen ve bir hafta süren mücadeleye 67 ilden yaklaşık 310 sporcu katıldı. Organizas- yonda Cem Kaan Gökerkan birinci, Ege Köksal ikinci, Ufuk Sezen Arat ise üçüncü oldu. Dereceye giren Kayra Kamer, Volkan Sevgi ve Mert Yılmazyerli de 2019 Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti. İller sıralamasında ise birinci Ankara'yı, İzmir ve İstanbul takip etti. Sporculara toplam 40 bin lira para ödülü dağıtıldı.

11 TURDA MÜCADELE
TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, yaptığı konuşmada Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar şampiyonalarının ardından Türkiye Kupasını da başarıyla tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Keleş, "İlk 6 sporcumuz Türkiye'nin en prestijli yarışması olan 2019 Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak" dedi.
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