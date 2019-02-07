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Kepez’de esnafın tapu sevinci

Giriş Tarihi: 7.2.2019
Kepez’de esnafın tapu sevinci
ANTALYA'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hurdacılar ve geri dönüşümcü esnafına verdiği yeni bir toplu işyeri yapma sözünü tuttu. Tütüncü, Kepez Belediye Başkanlığı adaylığı açıklandıktan sonra ilk ziyaretini esnafa yaptı. Başkan Tütüncü, Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ni de, sözünü verdiği yeni toplu işyerinin imar tapularıyla ziyaret etti. Tütüncü, belediye olarak yeni toplu işyerleri yapılmasına destek verdiklerini kaydederek, "13 senelik bir problemi tarihin karanlık sularına gömdük" dedi.
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Kepez’de esnafın tapu sevinci
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