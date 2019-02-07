Kirli ittifakın belgesi

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CHP' ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile 31 Mart'taki yerel seçimler için yaptığı işbirliğinin kanıtı Antalya'da ortaya çıktı. ATV'de Ana Haber'de yayınlanan görüntüler Antalya'da gerçekleşen bir toplantı parti yönetimlerinin inkar ettiği gizli ittifakla ilgili şüpheleri dağıttı. İlçelerde aday göstermeden CHP ve İP ittifakının adaylarına örtülü destek veren HDP'nin CHP ile işbirliği başkan düzeyindeki buluşmada ayyuka çıktı.Önce bir pastane ardından da bir benzin istasyonundaki görüntülerde, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP İl Sekreteri İlkay Budak ile HDP'li heyetle bir araya geliyor. HDP'li heyette HDP Parti Meclisi Üyesi Nihat Akkaya, Aydın Çetinkaya ile Antalya HDP Eşbaşkanı Muhsin Taşar ve eski Eşbaşkanı Ahmet Kaya yer aldı.Nihat Akkaya, Antalya'da 12 Ağustos'ta yapılan ev baskınlarından gözaltına alınıp, örgüt üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan 20 kişi arasında yer almıştı. Aydın Çetinkaya ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Barış Harekatı'na karşı açıklamaları nedeniyle İzmir'de gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti.CHP'NIN 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde HDP ile işbirliği yapacağının ortaya çıkması ile birlikte Antalyalılar buna tepki gösterdi. CHP'nin aynı HDP gibi terörle arasına mesafeyi bir türlü koyamadığını söyleyen vatandaş, "CHP Atatürk çizgisinden uzaklaştı. İP ile ittifak yapıp ardından el altından HDP ile işbirliği yapıp halkı kandırıyor" dedi."Vatandaş olarak CHP-HDP arasındaki kirli ittifakı kabul edemiyorum. CHP, Atatürk'ün kurduğu bir partiydi fakat Atatürk'ün çizgisinden tamamen saptı. CHP eli kirli ve terörle arasına mesafe koyamamış kişilerle işbirliği yapıyor.""CHP, askerimize ve vatandaşa mermi sıkan kişilerle iş tutuyor. Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu partiden gitmesi gerek. CHP ve İYİ Parti el altından HDP ile işbirliği yaparak 80 milyonu kandırmaya çalışıyor.""Atatürk'ün kurduğu bir partinin terör örgütleri ile iş tutan kişilerle ortaklık yapmasını sindiremiyorum. CHP mitinglerinde eskiden Atatürk bayrakları olurdu şimdi ise terör örgütü bayrakları görüyoruz. Bu bizi yaralıyor."