Safra kesesinden 311 taş çıktı

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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde ameliyat olan şeker hastası Durkadın Hoyrazlı'nın (66) safrakesesinden 311 taş çıktı. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Ramazan Sarıbay, ilk kez bir defada bu kadar fazla taş çıkarttığını anlattı. Sarıbay, "Safra kesesi rahatsızlıkları çoğu zaman hastalara rahatsızlık vermeyebiliyor. Birçok hastamız safra kesesinde taş olduğunu tesadüfen, başka bir rahatsızlık sonucu hastaneye geldiğinde öğreniyor" dedi. Durkadın Hoyrazlı da safra kesesinden 311 taş çıktığını 2 saat süren ameliyat sonrası öğrendiğini ve çok şaşırdığını söyledi.