Trafik kazaları can aldı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Muratpaşa, Alanya, Manavgat ve Kaş ilçelerinde meydana gelen 5 trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Araçlar hurdaya döndü. Ölü sayısının artmaması tek teselli oldu. Manavgat ilçesinde hafif ticari araç, motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü İsmet Öz hayatını kaybetti. Kazada araç sürücüsü Turhan ve 4 yolcu da yaralandı.Manavgat'taki diğer kazada ise G.B.'nin kullandığı 07 EZZ 08 plakalı otomobil, Sadıkkent Sitesi yakınlarında dere yatağına devrilip takla attı. 5 kişi yaralandı. Antalya'da da M.S. yönetimindeki 07 MFS 90 plakalı otomobil takla attı. Muratpaşa ilçesi Özgürlük Bulvarı'da meydana gelen kazada şans eseri ölen olmadı. Kaş ilçesinde ise Ali K. yönetimindeki 07 SFY 03 plakalı traktör ile Hakan M. yönetimindeki 35 GD 5588 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil sürücü Hakan M. ambulansla Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alanya ilçesinde ise Kerim İnce'nin kullandığı 07 HUL 51 plakalı otomobil kavşakta karşı yönden gelen Burak Sevimlier'in kullandığı 07 NMC 34 otomobille çarpıştı. Takla atarak ters dönen araçta şans eseri yaralanan olmadı.Erdoğan ÖZTÜRK / ANTALYA Muharrem MANĞ / MANAVGAT