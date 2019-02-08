Akseki’de birinciliğe alıştık

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Akseki teşkilat mensupları ve mahalle başkanlarıyla seçim koordinasyon toplantısına katıldı. Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan'ın kullanacağı seçim bürosunun açılışını yapan Türel, daha sonra Akseki'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.AK Parti İlçe Başkanı Veysel Demir'in de eşlik ettiği Türel, MHP İlçe Başkanı Nuri Şener'i de ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın kendilerine güç kattığının altını çizen Başkan Türel, "Akseki bizim için çok önemli. Akseki'de biz birinciliklere alıştık. Akseki inşallah bu dönemde ilçeler arasında oy oranıyla şampiyonluk bekliyoruz. Şampiyonluğu bize Cumhur ittifakının da gücüyle beraber getirecektir" dedi.