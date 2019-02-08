Altın Nota’da final heyecanı

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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Altın Nota Beste Yarışması'nda finale kalan 10 eser açıklandı. Türk Sanat Müziği'ne özgün ve nitelikli eserler kazandırarak, yeni bestecilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 439 eser başvurdu. Jürinin değerlendirmesi sonunda 10 eser finale kaldı. Yarışmanın finali 20 Şubat'ta Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapılacak.Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Zülfü Çelik, "Bu yarışma, unutulmak üzere olan Türk Müziği'ne çok büyük katkılar koydu" dedi. Proje koordinatörü Şafaknur Yalçın, birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin 500 TL ödül verileceğini açıkladı.