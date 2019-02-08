Berberde fuhuş odası

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde arka bölümündeki özel odada, Özbekistan uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı belirlenen berber dükkanına baskın düzenledi. Baskında jandarmanın "Burada fuhuş mu yapılıyor?" sorusuna, "Tövbe haşa, fuhuş haram komutanım" karşılığını veren dükkan sahibi Ahmet V. fuhuş yaparken suçüstü yakalanan 2 kişiye de "Benim dükkanımda ne arıyorsunuz, ne zaman girdiniz" diye tepki gösterdi.Gözaltına alınan 4 kişiden dükkan sahibi Ahmet V. ve Özbekistanlı Gülnora E. tutuklandı. Ahmet V.'nin kadınları turizm sektörü ve bakıcılık gibi çeşitli işlerde çalıştırma vaadiyle Türkiye'ye getirdiği, borçlandırıp senet imzalattığı, pasaportlarına el koyup zorla fuhuş yaptırdıkları ortaya çıktı.