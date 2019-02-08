Bisikletin kalbi Antalya

BUGÜN NELER OLDU

Bisiklet sporunda antrenman kampları ile kış turizminde popülaritesi gittikçe artan Antalya'da hareketlilik uluslararası bisiklet organizasyonları ile devam edecek. Şubat ve mart ayında Alanya'da yapılacak veiçin yüzlerce sporcu yarış öncesi antrenman kampları için Antalya'ya geldi. Alanya'da ilki yol bisikleti branşında yapılacak yarışlar, pazar günü 08.30'da UCI Elit Kadınlar Yarışı ile Alanya İskelesi'nden başlayacak. 9 ülkeden 16 takım, 90 sporcu ile start alacak.51 kilometrelik parkurda her yaştan amatör ve profesyonel bisikletçiler pedal çevirecek. Aynı gün 13:30'da İskeleden başlayacak ve 14 ülkeden 25 takım- 150 bisiklet sporcunun olacağı UCI elit erkek yarışının startını ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verecek.Grand Prix Alanya Elit Kadın, Elit Erkek Yarışları ve Gran Fondo Velo Alanya Açık yol yarışları Alanya İskelesi'nde yapay şelale önünde başlayıp Karayolları karşısında sona erecek. Sahil yolundan Demirtaş mahallesine gidip geri dönecek sporcular Dim Barajı'nın etrafında tur atacaklar. Yarışlara Türk sporcularının yanı sıra İsviçre'den Kazakistan'a, Rusya'dan Bahreyn'e kadar 14 farklı ülkeden 400'den fazla sporcu katılıyor.