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Çiçekler solmayacak

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Çiçekler solmayacak
ANTALYA'DA Çiçekleri Soldurmayalım Projesi kapsamında mesleki eğitim alan gençler, Saklıkent'te eğlendi. Gezide aralarında ilk defa kar görenlerin de olduğu gençler, kartopu oynanarak karın tadını doyasıya çıkardı.

80 GENÇ MESLEK SAHİBİ OLDU
Kızakla kayan gençler kar üzerinde halay çekmeyi de ihmal etmedi. Suça sürüklenen ve suçtan zarar gören, eğitim hakkını kaybetmiş ve dezavantajlı gurupta yer alanlara yönelik uygulanan proje kapsamında gençler mesleğe ilk adımı da attı. Antalya Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçen projede, aşçı yardımcısı, pasta yapımı ve sunumu, saça geçici ve kalıcı şekil verme ile ev tipi klima kurslarına toplam 80 çocuk katılarak meslek sahibi olmak için ilk adımı attı.
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Çiçekler solmayacak
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