Döverek öldürdü ‘kasıt yoktu’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33), hakim karşısına çıkarıldı. Nutfullina'yı çok sevdiğini ve evlenmek istediğini öne süren Aksoy, duruşmada, "Ben hayatımı ona adadım. Eşimden onun için ayrıldım. Bana 'Senin dışında başka erkeklerle ilişkim var. Seni kullandım. Şimdi çöpe atıyorum' dedi. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu" dedi.Olay, 19 Ekim 2018'de, Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Aksoy ile internetten tanışan Nutfullina, bir süre tatil yaptığı Aksoy'a ayrılmak istediğini söyleyince başlayan kavgada yaralanan Nutfullina yoğun bakımda 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti.