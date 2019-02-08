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Döverek öldürdü ‘kasıt yoktu’ dedi

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Döverek öldürdü ‘kasıt yoktu’ dedi
ANTALYA'DA Kazakistan uyruklu kız arkadaşı Nailia Nutfullina'yı döverek, öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Altay Aksoy (33), hakim karşısına çıkarıldı. Nutfullina'yı çok sevdiğini ve evlenmek istediğini öne süren Aksoy, duruşmada, "Ben hayatımı ona adadım. Eşimden onun için ayrıldım. Bana 'Senin dışında başka erkeklerle ilişkim var. Seni kullandım. Şimdi çöpe atıyorum' dedi. Alkolün etkisiyle kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktu" dedi.

12 GÜNLÜK MÜCADELE
Olay, 19 Ekim 2018'de, Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana geldi. Aksoy ile internetten tanışan Nutfullina, bir süre tatil yaptığı Aksoy'a ayrılmak istediğini söyleyince başlayan kavgada yaralanan Nutfullina yoğun bakımda 21 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
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Döverek öldürdü ‘kasıt yoktu’ dedi
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