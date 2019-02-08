El sanatçıları kooperatif kurdu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA geleneksel, görsel, modern, yerel gibi 78 dalda faaliyet gösteren el sanatçıları 'Sanatın Ustalarının Üretim Ticaret ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu. Ürettiklerini hak ettiği değerde pazarlayabilmek ve güç birliği oluşturmak için kurulan kooperatifin kuruluş fikri ise Antalya İl Ticaret Müdürü Seval Yasak Dizerkonca'dan çıktı.Seval Yasak Dizerkonca, "Ülkemizde sanatın ve sanatçının içinde olduğu bir kooperatif yoktu. Antalyalı sanatçılar, kooperatif çatısı altında buluşarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiler. Bu çalışma Türkiye'ye de hem örnek hem de model olacak" dedi.SANATIN ruhunu ticaretle birleştiren Kooperatifin Başkanı Mukadder Kavas ise "Yapmakta, üretmekte sıkıntı yok, satmakta sıkıntı var. Üretebiliyoruz ama ürettiğimizi hak ettiği şekilde pazarlamakta sıkıntı yaşıyoruz. Kooperatifimizle dünyaya açılacağız" diye konuştu. 29 yıldır ebru sanatında eğitmenlik yaptığını dile getiren Kavas, Antalya'da yaşayan yabancı sanatçıları da kooperatifte buluşturmayı planladıklarını aktardı.