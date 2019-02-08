Hesap sandıkta sorulacak

BUGÜN NELER OLDU

CHP ve HDP'nin Antalya'daki 'pastane ittifakının' yankıları sürüyor. İlçelerde aday göstermeden CHP ve İP ittifakının adaylarına örtülü destek veren HDP'nin CHP ile işbirliğinin kanıtı görüşmeyle ilgili ortaya çıkan yeni detaylar ise konuya farklı bir boyut getirdi. Kepez ilçesinde gerçekleştiği öğrenilen buluşmaya, CHP'nin Kepez Belediye Başkan Adayı Murat Dinç'in de katıldığı görüldü.Görüntüler üzerine sosyal medyada Dinç'e tepki yağdı. Görüntülerde HDP'li yöneticileri arabasına kadar uğurlayan Dinç'in son yerel seçimde MHP'den belediye başkan adayı olduğunu hatırlatan vatandaşlar, "PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile pazarlık yapacak duruma geldin" eleştirilerinde bulundu. Bu ayrıntı, görüşmenin özellikle Kepez ilçesindeki seçim konusunda pazarlık yapıldığı yorumlarına neden oldu.Antalya'nın en çok göç alan illerinin başında gelen Kepez ilçesinde 15 bin 469 Diyarbakırlı, 13 bin 401 Vanlı ve 13 bin 528 Batmanlı vatandaş yaşıyor. Kürt vatandaşların oylarının peşine düşen CHP, bu konuda HDP ile dirsek teması yapıyor. Kulislerdeki iddialara göre Dinç'in MHP kökenli olmasının handikaba yol açmamasını isteyen CHP, HDP'ye desteği karşılığında meclis üyelikleri teklif etti.Şok buluşmayla ilgili ortaya çıkan bir diğer detay ise CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP İl Sekreteri İlkay Budak ile bir araya gelen HDP heyetinde yer alan Eşbaşkanı Muhsin Taşar'la ilgili oldu. Taşar'ın 2016 yılında Şırnak'ın İdil ilçesinde öldürülen terör örgütü PKK üyesi için Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurulan taziye çadırındaki görüntüleri ortaya çıktı. Taziye çadırına operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, çadırı kaldırmıştı.Görüntüler sonrası CHP İl Başkanı Kumbul da sessizliğini bozdu. Bir internet sitesine açıklamalarda bulunan Kumbul'un söyledikleri güldürdü. Planlı bir görüşme olmadığını iddia eden Kumbul, masadakilerden sadece HDP eski Eşbaşkanı Ahmet Kaya'yı tanıdığını, onun da HDP'li olduğunu bilmediğini iddia etti. Kumbul, "Öyle planlı, programlı bir görüşme değildi. Biz kimi görsek oturuyoruz. Aynı memlekette yaşıyoruz. Hangi partili bilmem. Diğer kişileri de hayatımda ilk defa gördüm" ifadelerini kullandı.CHP ve HDP'nin kirli ilişkisi halk tarafından biliniyordu. Bu kirli ittifakın Antalya ve Kepez'de de yaşanmasına şaşırmadık. Halk gerekli cevabı sandıkta verecek.ATATÜRK'ÜN partisi CHP, HDP'liler ile kol kola geziyor gizli görüşmeler yapıyorlar. Bu yakışmıyor. Biz bu oyunlara artık alıştık. Millet bu oyunu bozar.HEM milliyetçi, hem solcuların oyları toplamak için oyunlar yapıyorlar. Ama halk her şeyin farkında. Kepezliler olarak kararımızı çoktan verdik.ŞIMDIYE kadar inkar edilen kirli işbirliği ortaya çıktı. Biz vatandaşlar tepkimizi sandıkta göstereceğiz. Kepezliler, kimin gerçek vatansever olduğunu biliyor.