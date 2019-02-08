İlk hedef 41 puanı bulmak

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. Süper Lig'in ikinci yarısında oynadıkları karşılaşmalarda 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldıklarına değinen Korkmaz,şeklinde konuştu.Tecrübeli teknik adam, Cissokho'nun kadro dışı kalmasının ise idari bir karar olduğunu açıkladı. Devre arası transferler Fredy, Amilton'un performansının beğenilmesinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Korkmaz, takıma daha fazla katkı sağlayacaklarına inandığını belirtti. Tarık Çamdal'ın takımla antrenmanlara başladığını anlatan Korkmaz,dedi.KORKMAZ, geçen hafta ilk yarının 30 dakikası, ikinci yarının 20 dakikası iyi oynamalarına rağmen Beşiktaş'a karşı skor olarak ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi. Korkmaz, bir sezon boyunca yaşanmayan talihsizlikleri, bireysel hataları tek maçta gördüklerini söyledi. Çaykur Rizespor karşısında zor bir maç oynayacaklarını anlatan Korkmaz, "Bu periyotta kaybetmeden kazanarak maçı bitirmemiz lazım. Sakat olan Celustka, cezalı Doukara var. Maalesef her hafta sakat ya da cezalı oyuncumuz oluyor. İnşallah gelecek haftalarda sakat, cezalı olmadan maça çıkarız. Diego geri döndü. Rize maçını eksik de olsa çıkıp, oynayacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi gösterip kazanarak Antalya'ya döneceğiz" şeklinde konuştu.ANTALYASPOR deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından bir süre tek pas oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar, daha sonra 2 grup halinde taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Yeni transferler Fredy ve Amilton'un yanı sıra Tarık Çamdal da antrenmanda takımla birlikte çalıştı.BU arada Rizespor maçının hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre maçı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini ise Abdülkadir Bitigen üstlenecek. Özkahya son olarak 26 Ağustos'taki Beşiktaş-Antalyaspor maçını yönetmişti. İstanbul'daki maçı Antalyaspor 3-2 kazanmıştı