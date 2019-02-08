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Mutlu gün fuarı açıldı

Gelinlikte son trendler Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı’nda tanıtıldı. Fuarda mini defileler ilgi çekti

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Mutlu gün fuarı açıldı
Biz Evleniyoruz Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı, Antalya Cam Piramit'te kapılarını açtı. Gelinlik, damatlık, davetiye, düğün salonu, fotoğrafçı ve mobilyacı gibi evlilikle ilgili her alandan markaların yer aldığı fuarda 85 firma stant açtı. Detay Fuarcılık tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen fuarda, özellikle evlilik hazırlığı yapan çiftlerin yoğun ilgisini çekti.

GELECEK YÜZYIL GELİNLERİ
Geçen yıl 18 binin üzerinde kişinin ağırlayan fuarda bu yıl 20 bin ziyaretçinin üzerine çıkılması bekleniyor. 10 Şubat tarihine kadar açık kalacak fuarda, gelinlikle ilgili son trendler de görücüye çıktı. Fuarda, modacı Lucinda'nın tasarımlarının sergilendiği mini defile büyük ilgi gördü. Gelecek Yüzyılın Gelinleri temalı kreasyonda bakır ve birinç aksesuarlar ile el işi danteller büyük ilgi çekti.

Nezahat ÖZ
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Mutlu gün fuarı açıldı
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