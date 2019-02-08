Taraftardan Efecan Karaca’ya büyük ilgi

AYTEMİZ Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca, Alanyaspor Store'da düzenlediği imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte Efecan, taraftarların formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza gününe başkan Hasan Çavuşoğlu, Genel Sekreter Fikret Arık, Store ve Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Girenes de katıldı. ASİST KRALI EFECAN Efecan Karaca bu sezon Spor Toto Süper Lig'de yaptığı asistlerle takımına en fazla puan kazandıran ikinci oyuncu oldu.
Efecan'ın
yaptığı 6 asist, Şimşekler hanesine
7 puan yazdırdı.
30 yaşındaki futbolcu ayrıca
bir de gol atarak, başarısını
taçlandırdı. 19'u ilk 11 olmak üzere 20 maçta forma giyen Efecan ayrıca takımın en istikrarlı oyuncularının başında geldi.