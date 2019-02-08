Taraftardan Efecan Karaca’ya büyük ilgi

BUGÜN NELER OLDU

AYTEMİZ Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca, Alanyaspor Store'da düzenlediği imza gününde taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte Efecan, taraftarların formalarını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza gününe başkan Hasan Çavuşoğlu, Genel Sekreter Fikret Arık, Store ve Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural ve Sosyal İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Girenes de katıldı.Efecan'ınyaptığı 6 asist, Şimşekler hanesine7 puan yazdırdı.30 yaşındaki futbolcu ayrıcabir de gol atarak, başarısınıtaçlandırdı.