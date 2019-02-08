Üst geçit altından geçerken öldü

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde üst geçidin altından yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan Hasan Öz öldü. Yapılan incelemede Öz'e çarpan 07 LC 046 plakalı otomobil sürücüsü Arif Ç.'nin fren yaptıktan 85 metre sonra durabildiği belirlendi. Kazanın meydana geldiği bölgede D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu'nda bulunan aydınlatmaların yanmadığı gözlendi.Emekli Almanca öğretmeni olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Hasan Öz'ün yatsı namazı için yolun karşısında bulunan öğrenci yurduna gitmekte olduğu bildirildi. Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilen Hasan Öz'ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, otomobil sürücüsü Arif Ç. polis tarafından gözaltına alındı.