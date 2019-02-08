Yunanistan’da TÜRKİYE’Yİ temsil edecek

MURATPAŞA Belediyespor'un 14 yaşındaki sporcusu Victoria Sidovra, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 2 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen turnuvayı birincilikle tamamladı ve gençler kategorisinde Türk Milli Takımı'na seçildi. Sidovra, şimdi 15-17 Mart'ta Yunanistan'da yapılacak Afrodit Kupası Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
TURNUVAYA İDDİALI GİDİYOR Son 3 yıldır Muratpaşa Belediyespor bünyesinde spor yaşamına devam eden Sidovra elde ettiği birincilik dolayısıyla Türkiye'yi temsil etme şansı yakaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.
Sidovra, Yunanistan'da Türkiye'yi
başarıyla temsil edip iyi sonuçlar
alacağına inandığını sözlerine ekledi.