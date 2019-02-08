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’da TÜRKİYE’Yİ temsil edecek

Giriş Tarihi: 8.2.2019
Yunanistan’da TÜRKİYE’Yİ temsil edecek
MURATPAŞA Belediyespor'un 14 yaşındaki sporcusu Victoria Sidovra, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 2 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen turnuvayı birincilikle tamamladı ve gençler kategorisinde Türk Milli Takımı'na seçildi. Sidovra, şimdi 15-17 Mart'ta Yunanistan'da yapılacak Afrodit Kupası Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

TURNUVAYA İDDİALI GİDİYOR
Son 3 yıldır Muratpaşa Belediyespor bünyesinde spor yaşamına devam eden Sidovra elde ettiği birincilik dolayısıyla Türkiye'yi temsil etme şansı yakaladığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Sidovra, Yunanistan'da Türkiye'yi başarıyla temsil edip iyi sonuçlar alacağına inandığını sözlerine ekledi.
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