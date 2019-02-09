Bakan dümene geçti

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da açılışlara katıldı. 11 kilometrelik Varsak- Otogar 3'üncü etap hafif raylı sistem tramvayının ilk test sürüşünü yapan Çavuşoğlu, vatman kabinine girerek dümene geçti. Kısa bir süre önce temelini attıkları raylı sistemin deneme sürüşünü yapacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu bir açılış değil ama inşallah kısa bir süre içinde de yine Kepezli ve Varsaklı hemşerilerimiz bu raylı sistemi kullanmaya başlayacaklar. Bir taraftan şehir merkezi bir taraftan hastane bir taraftan havalimanı, EXPO'ya kadar yeni dönemde uzayacak" diye konuştu.Artık havalimanına gelen yolcunun trenle Varsak'a gidebileceğini anlatan Çavuşoğlu, "Modern şehircilik budur. Ulaşımda çağ atlamak budur. Antalya'nın her yerindeki güzel hizmetleri yeni dönemde de göreceğiz. Kepez'de, Antalya'nın merkezinde, ilçelerinde göreceğiz. Esas teşekkürü 31 Mart günü bekliyoruz. Memleket işi, gönül işi diyoruz" diye konuştu.Bakan Çavuşoğlu, Menderes Türel'in ulaşım konusunda özellikle ikinci döneminde kavşakların yanında raylı sistem ve ulaşım hizmetleri takdire şayan olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yıldır hizmetlerinin açılışına yetişemediklerini belirten Çavuşoğlu, "31 Mart'ta Antalya için doğru tercih Menderes Türel'dir. Yaptıklarımızla konuşuyoruz ve diyoruz ki daha iyisini yapacağız. Projelerle halkın karşısına çıkıyoruz. Türel'in 5 yıl önce vaatlerine bakın kaçını hayata geçirmiş bakın ki Türel verdiği sözlerin hepsini tutmuş. Oy isterken gönül rahatlığıyla istiyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Çavuşoğlu, Neşet Ertaş'ın adını taşıyan sivil toplum kuruluşları merkezinin açılış törenine katıldı. Çavuşoğlu, Antalya için daha iyisini nasıl yapabileceklerine yönelik herkesin görüşünü aldıklarını söyledi. Kepez'in Anadolu'nun her yerinden göç aldığına değinen Çavuşoğlu, "Hemşerilerimizin birlik içinde olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Merkezimiz, hemşeri derneklerimize ev sahipliği yapacak. Anadolu kültürünün yaşatılmasına sahne olacak. Kepez'de 10 sene önce toplantı yapacak yer bulamazdık. Şimdi sayısını bilmiyoruz" dedi.Çavuşoğlu, sağlıkta da Kepez'in üs olduğunu, ilk akıllı hastanenin ardından bin yataklı şehir hastanesinin de Kepez'de kurulacağını söyledi. "Uyum olunca çok güzel ortaya çıkıyor. Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz" diyen Çavuşoğlu, büyükşehirde Menderes Türel, Kepez'de ise Hakan Tütüncü'nün proje açılışlarına yetişemediklerini anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de halkın desteğiyle bu yatırımları gerçekleştirdiklerini, raylı sistem inşaatlarını en kısa sürede tamamlayarak, dünya rekorlarına imza attıklarını ifade etti. Antalya'nın kazanması için çalıştıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise yeni projelerinin tanıtımını 14 Şubat'ta yapacaklarını duyurdu.3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nin sözleşme bedeli 696 milyon 831 bin lira. Güzergahta 38 istasyon yer alırken, bunlardan biri yeraltı istasyonu olacak. Proje kapsamında 4 adet yaya üst geçidi yer alırken, birinci kısım Varsak-Otogar'ın ardından, ikinci kısım Otogar-Meltem ve üçüncü kısım da Meltem Zerdalilik Mahallesi arasında olacak.