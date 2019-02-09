Başkan söz verdi

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde takımla yemekte bir araya geldi. Yöneticilerden Emin Hesapçıoğlu, Nurettin Ünal, Aytaç Altay, Berkay Bahar, Melih Beken, Ramazan Karabulut, Eser Demir, Emre Önen ve Alparslan Arslanca'nın da katıldığı yemekten sonra futbolculara konuşma yapan Öztürk, "Bu birlik ve beraberliğinizi koruyun ve sezonu keyifli bir yerde bitirelim. Sezon sonunda herkes evine kulüpte alacağı olmaksızın gidecek"
dedi. FUTBOL ŞANSI YOKTU
Geçen hafta kaybedilen Beşiktaş maçına değinen Öztürk, "Beşiktaş maçında ikinci yarıdaki performansınız mükemmeldi. Maç 3-1'den sonra dönerdi ama futbol şansı izin vermedi. Beşiktaş sizi yenmedi, siz Beşiktaş'a yenildiniz. O maçın ikinci yarısındaki futbolla siz kalitenizi gösterdiniz"
diye konuştu. 4 FUTBOLCU GÖTÜRÜLMEDİ
Antalyaspor'da zorlu mücadele öncesi 4 isim kadroda yer almadı. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Celustka, kadro dışı bırakılan- Cissokho, cezalı olan Doukara ile birlikte kaleci Ozan kadroda yer almadı. Antalyaspor'da devre arası Galatasaray'dan transfer edilen Tarık Çamdal ise ilk kez kadroda kendisine yer buldu.
Henüz hazır olmadığı belirtilen Tarık Çamdal'ın, Cissokho'nun kadro dışı kalmasının ardından kafileye dahil edildiği belirtildi. RİZE'YE BOYUN EĞMİYOR
Antalyaspor, son yıllarda Rizespor'a boyun eğmiyor. Son yenilgisini 2015-2016 sezonunda Rize'de 5-1'lik skorla alan Antalyaspor, sonrasında oynanan biri hazırlık maçı olmak üzere 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. KAFİLE DÜN GİTTİ
ANTALYASPOR, bugün Çaykur Rizespor ile saat 16.00'da oynayacağı maç için dün sabah uçakla Trabzon'a gitti ve oradan da karayolu ile Rize'ye geçti. Teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından kadroya, Boffin, Ferhat, Diego, Salih, Nazım, Tarık, Bahadır, Osman, Zeki, Yekta, Charles, Hakan, Chico, Doğukan, Harun, Serdar, Drole, Amilton, Fredy, Mevlüt, Sergen alındı. ŞANSLI AKREP!
SÜPER Lig'in 21.haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak Antalyaspor, rakibiyle 19. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 18 mücadelede kırmızıbeyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. 18 karşılaşmanın 8'inden 3 puanla ayrılan Akrep, 5 maçtan 1 puan çıkarırken, 5 maçtan da boynu bükük ayrıldı