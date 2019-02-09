Başkan söz verdi

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde takımla yemekte bir araya geldi. Yöneticilerden Emin Hesapçıoğlu, Nurettin Ünal, Aytaç Altay, Berkay Bahar, Melih Beken, Ramazan Karabulut, Eser Demir, Emre Önen ve Alparslan Arslanca'nın da katıldığı yemekten sonra futbolculara konuşma yapan Öztürk,dedi.Geçen hafta kaybedilen Beşiktaş maçına değinen Öztürk,diye konuştu.Antalyaspor'da zorlu mücadele öncesi 4 isim kadroda yer almadı. Kırmızı beyazlılarda sakatlığı bulunan Celustka, kadro dışı bırakılan- Cissokho, cezalı olan Doukara ile birlikte kaleci Ozan kadroda yer almadı.Henüz hazır olmadığı belirtilen Tarık Çamdal'ın, Cissokho'nun kadro dışı kalmasının ardından kafileye dahil edildiği belirtildi.Antalyaspor, son yıllarda Rizespor'a boyun eğmiyor. Son yenilgisini 2015-2016 sezonunda Rize'de 5-1'lik skorla alan Antalyaspor, sonrasında oynanan biri hazırlık maçı olmak üzere 5 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.ANTALYASPOR, bugün Çaykur Rizespor ile saat 16.00'da oynayacağı maç için dün sabah uçakla Trabzon'a gitti ve oradan da karayolu ile Rize'ye geçti. Teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından kadroya, Boffin, Ferhat, Diego, Salih, Nazım, Tarık, Bahadır, Osman, Zeki, Yekta, Charles, Hakan, Chico, Doğukan, Harun, Serdar, Drole, Amilton, Fredy, Mevlüt, Sergen alındı.SÜPER Lig'in 21.haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak Antalyaspor, rakibiyle 19. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 18 mücadelede kırmızıbeyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. 18 karşılaşmanın 8'inden 3 puanla ayrılan Akrep, 5 maçtan 1 puan çıkarırken, 5 maçtan da boynu bükük ayrıldı