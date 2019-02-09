Batı Akdeniz’in altın karnesi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE'NİN 'altın karnesi' açıklandı. Güvenli liman olarak görülmesi nedeniyle altının cazibesinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Antalya'nın altın mevduatında Türkiye genelinde 7'nci sırada yer aldığı vurgulandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Antalya'nın toplam altın mevduatı 950.5 milyon liraya ulaştı.Antalya'daki altın mevduatı geçen yıla oranla yüzde 78.7 seviyesinde arttı. Isparta'da bankadaki altın tutarı yüzde 83.6 artarak 370.4 milyon dolar seviyesine geldi.Nüfusa oranla Isparta mevduatın yüksek olduğu illerin başında geldi. Burdur'da ise altın mevduatı tutarı yüzde 69.2 arttı ve 158.4 milyon dolar oldu.