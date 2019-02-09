Buse’yi arama çalışması sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kemer ilçesinde 16 gün önce meydana gelen hortum felaketi sırasında kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle sınırlı bölgede yapılan çalışmalar sırasında, bölgede bir ceset bulunduğu haberi heyecana neden oldu. Yarısı olmayan cesedin Acar'a ait olabileceği şüphesiyle, arama çalışmalarına ara veren ekipler konuyla ilgili bilgi aldı. Cesedin bir erkeğe ait olma ihtimalinin yüksek olduğunun ortaya çıkması üzerine ise aramalara devam edildi. Ayışığı Koyu'nda balıkçılık yapan bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, cesetle ilgiliinceleme yaptı.