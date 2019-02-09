Büyük aşkta mutlu son

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın tanınmış iş insanlarından Mustafa Sencer Gündoğar, yıllar öncesinden hayat arkadaşı olarak seçtiği Çilem Akbaba ile olan aşklarını evlilikle taçlandırdı. Çiftin aile büyükleri Yağız Akbaba-Asya Akbaba-Sema Gündoğar- Zafer Gündoğar ve Naz Akbaba gelen konukları kapıda karşıladı. Adonis Otel'de gerçekleşen ve çok sayıda davetlinin katıldığı düğünde çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Yılmaz kıydı. Nikah töreni ardından Yılmaz, evlilik cüzdanını, gelin Çilem Akbaba'ya teslim etti. Sanatçı Haluk Gülsoy'un dğünde sahne aldı.